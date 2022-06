M5S, l'attacco di Fico a Di Maio: «Noi contro Nato? È una stupidaggine»

«Il Movimento 5 Stelle è con l'Europa, siamo all'interno di un Patto atlantico e sosteniamo l'Ucraina in tutti i modi, sarebbe assurdo non esserlo soprattutto e ancor di più in questo momento. Questa discussione interna al Movimento 5 Stelle non c'è». Lo ha detto il presidente della camera Roberto Fico, parlando a Napoli delle frizioni interne al M5S e delle posizioni espresse dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

APPROFONDIMENTI I MOVIMENTI Scissione nel M5S, spunta un progetto centrista. Il ruolo chiave... LA GIORNATA M5S, scisma rinviato. E Di Maio accusa: «Odio contro di... L'INTERVISTA Metteo Renzi: «I 5Stelle non romperanno sulle armi a Kiev,...

«Queste posizioni» ha aggiunto Fico «vanno in contrasto con il Movimento perché non sono vere. Non c'è un lavoro con Giuseppe Conte o con vicepresidenti e coordinatori dei comitati sulla questione se dobbiamo rimanere in Europa o no, se siamo nella Nato o meno. Da mesi si ribadisce sempre l'Alleanza atlantica e l'Unione Europea, non capisco perché a un certo punto qualcuno si sveglia la mattina e dice che il Movimento è contro la Nato o contro l'Unione europea. Anche il leader attuale del Movimento 5 Stelle è andato a battere i pugni in Europa e ha costruito il Recovery fund con il Next generation Eu, di cosa stiamo parlando? Sono dispiaciuto perché vengono poste questioni non reali, poi i giornali fanno i titoli sulle questioni non reali e sembra che il Movimento sia contro la Nato. È una stupidaggine, tutto qua».

«Non ho idea di quello che fa Luigi su una costruzione di altro, perché non ne ho contezza. Poi, se si sta costruendo qualcos'altro, lo vedremo solo vivendo». Riferisce semrpe Fico, interrogato sulle polemiche con Di Maio. «Quello che mi interessa - ha aggiunto Fico - è lavorare in modo tranquillo e costruttivo nel Movimento 5 Stelle e oggi ci sono tanti gruppi di lavoro, c'è un consiglio nazionale, abbiamo i comitati, gli organi funzionanti, stiamo completando l'operatività totale dello statuto che oggi è al 100% operativo perché il Tribunale di Napoli ha rigettato la causa degli ex M5S».

Sulla bozza-armi invece il Presidente della Camera tranquillizza: «Da quello che ho saputo dal Movimento, è una bozza sulla quale non si stava assolutamente lavorando, quindi non è un bozza che possiamo dire riferita al Movimento».