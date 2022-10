Multe Covid, la Lega spinge per cancellarle subito. Ciriani: «Nessun annullamento, solo rinvio»

Il nuovo governo Meloni sta seriamente valutando il congelamento delle multe da 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022, avevano scelto di non adempiere agli obblighi vaccinali per la loro fascia d'eta, compresi quelli che non hanno effettuato la terza dose.

L'annuncio di Ciriani e le pressioni della Lega

L'emendamento, rientrante all'interno delle intenzioni programmatiche del nuovo esecutivo, è stato annunciato dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (FdI). Questa prima manovra in ambito Covid, potrebbe essere infatti inserita nel decreto aiuti ter in discussione alla Camera. La Lega continua intanto a fare pressioni, e chiede di arrivare a cancellare tali sanzioni il prima possibile.

Ciriani intervenuto sul tema a SkyTg24 ha dichiarato: «C'è la proposta del ministero di rinviare l'invio delle multe di 100 euro per gli ultracinquantenni non in regola con gli obblighi vaccinali anti Covid».

«Il ministero vuole rinviare l'invio delle multe, perché non è in grado di inviarle per questioni tecniche, ma attendiamo il testo», ha poi aggiunto Ciriani. Alla domanda se le multe saranno annullate, il ministro ha risposto: «No, solo rinviate»

