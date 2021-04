Multe, ora si possono pagare su app “Io”. Nuovo servizio, consente di risparmiare spese di notifica. Genova prima città in Italia

GENOVA - Genova è la prima città in Italia a consentire, attraverso la app Io, la stessa che molti cittadini hanno scaricato per accedere al cashback di stato, il pagamento delle multe con quindi un risparmio di 10 euro sulle spese di notifica. Il servizio è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa a palazzo Tursi. "Per ora riguarda solo le multe rilevate con i sistemi elettronici ma a breve si potranno ricevere informazioni e pagare anche le altre sanzioni, come ad esempio le multe lasciate sul parabrezza dell'auto" spiega il comandante della polizia locale di Genova Gianluca Giurato.

Resteranno escluse dal servizio solo quelle contestate su strada mentre a breve i servizi informatici del Comune renderanno attiva la possibilità di ricevere con la app IO anche le notifiche sulle rimozione dei veicoli "anche in questo caso - continua Giurato - si può trattare di un notevole risparmio perché per ogni giorno in più al deposito è un costo". Il sistema è stato sperimentato da gennaio a oggi e molti genovesi lo hanno già utilizzato, da oggi verrà pubblicizzato con una massiccia campagna di informazione. Per consultare i verbali o i punti patente si può invece iscriversi con Spid e accedere al portale comunale "Fascicolo del cittadino" dove oltre a dati anagrafici, catastali, elettorali e multe saranno presto attivati altri servizi.

"Questo è un progetto che rivoluziona il concetto di servizio pubblico - dice il vicesindaco e assessore ai Servizi civici del Comune Massimo Nicolò - non solo perché dinamico ma perché parte delle esigenze del cittadini, si inserisce all'interno di un programma di potenziamento della digitalizzazione dei servizi che stiamo portando avanti in modo convinto, consapevoli che la semplificazione e la velocizzazione del rapporto con il cittadino sia una risorsa non solo per la comunità ma anche un'opportunità economica per l'amministrazione pubblica". "Essere la prima città in Italia a permettere ai cittadini di visionare i verbali di accertamento per le infrazioni stradali senza spese di notifica ci rende particolarmente soddisfatti - sottolinea l'assessore alla Polizia locale Giorgio Viale - grazie all'utilizzo della tecnologia siamo in grado di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, ed è un risultato frutto di un lavoro di squadra tra polizia locale e direzione Tecnologie, digitalizzazione e smart city".