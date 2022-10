Via la foto di Benito Mussolini dalle pareti del Mise. Il ministero per lo sviluppo economico celebra i 90 anni e la fotografia che ritrae il Duce, presente nel palazzo perché uno dei ministri del passato, sarà tolta «per evitare polemiche e strumentalizzazioni». Lo afferma il Mise in una nota. «C'è anche al ministero della Difesa, c'è scritto anche al Foro Italico. Che facciamo cancel culture anche noi?», ha risposto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Le celebrazioni per i 90 anni

«Quest'anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932 - è scritto nella nota del ministero dello Sviluppo - Le iniziative per celebrare l'edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra 'Italia genialè, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c'è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni - prosegue la nota - la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio».

La polemica

A segnalare la questione Pier Luigi Bersani, ministro dello Sviluppo economico tra il 2006 e il 2008 durante il governo Prodi. "Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa", ha scritto l'ex segretario del Partito democratico.

Poco dopo è arrivato la nota del Mise. Che conferma tutto: la foto è stata appesa in occasione del 90esimo di Palazzo Piacentini, la sede del ministero inaugurato appunto nel lontano 1932.