Napoli, l'appello di de Magistris: «Pronti ad accogliere i migranti di Open Arms»

Sabato 22 Dicembre 2018, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 19:03

«Siamo pronti ad accogliere i 311 migranti sopravvissuti grazie ai soccorritori di Open Arms, il porto di Napoli è e sarà sempre aperto per salvare vite umane». Lo affermano in una nota i vertici del movimento politico demA, a partire dal presidente Luigi de Magistris. Una nota con cui si risponde positivamente all'appello lanciato via Twitter dai volontari dell'ong spagnola Proactiva, i quali nelle ultime ore hanno strappato da morte certa centinaia di migranti a bordo di tre navi a rischio naufragio nel Mediterraneo e che ora cercano un porto in cui attraccare dopo il rifiuto di Malta.«Il Ministro dell'Insicurezza - sostiene il movimento demA - tenta di distogliere l'opinione pubblica dalla catastrofe politica della Legge di Bilancio che non c'è, e torna a parlare di trafficanti di essere umani, rispolverando il suo vocabolario xenofobo. È giunto il momento di disubbidire a questo razzismo di Stato, di non girarsi dall'altra parte e divenire complici di questa barbarie. Ed è per questo - conclude demA - che diciamo ai volontari della Open Arms: avvicinatevi pure alle nostre acque territoriali, verremmo a prendervi noi, poi vedremo se Salvini e Tonienelli avranno il coraggio di fermarci».