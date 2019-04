Guerra di camorra a Napoli, intervista a Salvini: «Presto altri 600 poliziotti, io rispondo con i fatti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Aprile 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 07:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Napoli è una delle città, ma forse la città nella quale abbiamo investito di più in Italia. In dieci mesi di governo sono venuto quattro volte, ho presieduto tre comitati in Prefettura e ho visitato Afragola. Prima dell'estate tornerò ancora. A chi fa solo polemica sulla sicurezza io rispondo con i fatti». Matteo Salvini non si sente tirato per la giacca, ma di fronte all'emergenza criminalità riesplosa nel capoluogo campano con un omicidio di camorra commesso risponde con i dati alla mano e, soprattutto, con un impegno: «A breve Napoli avrà i rinforzi promessi: e arriveranno 600 nuovi poliziotti».«Oggi il questore De Iesu ha esposto puntualmente la situazione: a Napoli sono già arrivati 100 nuovi agenti e 53 carabinieri, solo poche altre città hanno ottenuto tanto. La nuova Questura di Napoli, a pieno regime, potrà disporre di 600 uomini in più. Le assunzioni e la formazione sono già partite, occorre adesso ovviamente formare gli agenti e metterli in ruolo. Entro l'anno - a livello nazionale - saranno circa 2500 i nuovi poliziotti».«Ho il quadro completo della situazione, oggi mi sono fatto dare i dati su videosorveglianza, sicurezza urbana scuole sicure, strade sicure e rinforzi di polizia. Oltre agli agenti già inviati, bisogna aggiungere 50 vigili urbani ottenuti grazie al decreto sicurezza e 700 militari. Sulla videosorveglianza abbiamo investito 40 milioni. Per carità, si può fare di più, tutto è perfettibile, ma questi sono i numeri. E i fatti».«A loro rispondo con altri dati, freschissimi. Riguardano i controlli sul solo quartiere di San Giovanni a Teduccio, teatro di quel feroce omicidio sotto gli occhi di un bimbo di tre anni e mezzo. Ebbene: da ottobre a oggi in quel quartiere abbiamo impegnato, solo come Polizia di Stato, 1200 pattuglie; sequestrato un chilo e mezzo di droga, più di 20 armi ed eseguito 120 tra arresti e denunce. Io sono stato al Vasto due volte, e anche lì abbiamo operato con i fatti, tanto che oggi ci sono almeno 300 immigrati in meno. Al parroco e alla preside, come a tutta la gente perbene di San Giovanni chiedo di non perdere la speranza. Ma dico anche che è fondamentale la reazione dei cittadini: è fondamentale che le mamme portino i bambini al doposcuola, nonostante le minacce; ai commercianti ricordo che è fondamentale denunciare senza arrendersi mai, perché noi siamo al loro fianco».