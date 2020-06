Napoli, il ministro Manfredi: «A luglio sedute di laurea di nuovo in presenza»

LEGGI ANCHE

«L'indirizzo dato a livello governativo è che già da luglio, lì dove possibile, si possa tornare a svolgereperché la discussione della tesi in presenza ha un grande valore simbolico, è momento di chiusura di un percorso. Certo bisogna farlo con i distanziamenti giusti, con pochi familiari e con meno feste. Ma questa è la direzione verso cui si stanno orientando molti Atenei». Lo ha detto il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi , a margine della manifestazione per festeggiare i 796 anni dalla fondazione dell'Università Federico II di Napoli.Contestualmente per gli studenti che non possono raggiungere gli Atenei, per chi vive all'estero o ha altre difficoltà le sedute di lauree si svolgeranno a distanza. «Dobbiamo essere molto flessibili - ha aggiunto Manfredi - perché è il modo migliore per poter dare risposte alle esigenze di tutti».