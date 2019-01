Ruspe in casa Di Maio, l'ultima chance del papà di Luigi è il ricorso al Tar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 13:30

Ruspe in casa Di Maio, ma stavolta non c'entra nulla il sempre più difficile rapporto tra il leader del Movimento 5 Stelle e il collega di governo, Matteo Salvini. Le pale meccaniche che dovranno entrare in funzione serviranno per abbattere tre manufatti costruiti illecitamente nella masseria del papà del vicepremier a Mariglianella: il comune dell'agro-nolano ha infatti spiccato un'ordinanza di demolizione lo scorso 2 gennaio, mettendo probabilmente una volta per tutte la parola «fine» alla vicenda degli abusi edilizi nella proprietà dei Di Maio.Per scongiurare gli abbattimenti, Antonio, padre del vicepremier, aveva presentato un ampio dossier all'ufficio tecnico del comune di Mariglianella, ma gran parte delle controdeduzioni avanzate sono state respinte. I vigili, in un sopralluogo effettuato nella masseria lo scorso 29 novembre, avevano infatti rilevato quattro costruzioni abusive e soltanto una di queste potrà restare in piedi perché costruita prima del 1967, quando non erano richiesti titoli per l'edificazione. Per gli altri edifici, invece, non c'è quasi più nulla da fare. Dichiarato abusivo l'edificio adibito come deposito per la ditta edile di famiglia e anche la villetta dove il leader grillino da ragazzo riuniva gli amici per le sue feste ai bordi di una piscina in pvc. Nel provvedimento varato dal settore Urbanistica del comune di Mariglianella è stato fissato il termine di 90 giorni per eseguire l'ordinanza di demolizione che dovrà essere effettuata dagli stessi Di Maio. Trascorsi i tre mesi, qualora la famiglia del vicepremier non provvedesse ad adempiere, sarà lo stesso comune ad acquisire al proprio patrimonio le strutture. In quel caso gli abbattimenti ci sarebbero comunque e il costo delle operazioni addebitato a carico di chi ha commesso gli illeciti.