Napoli, il paradigma del tirare a campare

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:08

Nel tentativo di evitare alla città (e a se stesso) di finire contro gli scogli e fare bancarotta, il sindaco De Magistris ha provato a stringere ancora una volta le maglie della sua maggioranza per portare a casa il rendiconto 2017. Un bilancio su cui gravano, nonostante l'approvazione, parecchie nuvole, soprattutto dopo la bocciatura dei revisori dei conti. Il parere sfavorevole dell'organo tecnico sul rendiconto di gestione non è solo un incidente «contabile» di percorso nello sgangherato cammino della maggioranza arancione. È un vulnus che ha messo i consiglieri comunali di fronte a una drammatica alternativa: approvare il bilancio con il rischio di pagarne le conseguenze in caso di accertamento del danno erariale, oppure bocciarlo provocando lo scioglimento del Consiglio e il «tutti a casa». Quel che è certo è che i revisori dei conti hanno certificato, con la spietata evidenza dei numeri, quello che i cittadini sperimentano da anni sulla propria pelle, in termini di cattivo e in alcuni casi indecente funzionamento dei servizi pubblici: ovvero che la situazione economica-finanziaria del Comune è disperata, ai limiti del collasso.Spericolate alchimie contabili hanno finora consentito di tirare a campare, spingendo la notte più in là e trasferendo i debiti sulle amministrazioni (e le generazioni) future. Basti pensare alla partita della dismissione dei gioielli di famiglia, ovvero gli immobili comunali: a fronte dei 176 milioni attesi ne sono stati incassati solo 4. Briciole. L'ennesima mazzata che si abbatte sui conti del Comune, in eterno predissesto, dimostra quanto quei progetti di dismissione provenissero direttamente dal Paese dalle Fiabe.D'altra parte l'incapacità del Comune di «fare cassa» è ben nota, e i piani di risanamento hanno dato finora un bottino magrissimo. Quello che accade in queste ore è il frutto di un disastro che arriva da lontano: il flop delle riscossioni (a cominciare dalle multe), il buco nero dell'Anm, la mancata riorganizzazione delle società partecipate, i ritardi nella dismissione del patrimonio immobiliare. Tutte zavorre che pesano sui conti pubblici e, di riflesso, sui servizi offerti ai cittadini.Il sospiro di sollievo per la ciambella di salvataggio offerta dalla politica nazionale sulla questione del debito Cr8 è durato poco. In queste ore si misura la credibilità residua dell'amministrazione che guida la città. Ma servono parole di verità, non slogan rubati a una rivoluzione di cartapesta. Procrastinare ancora la soluzione dei problemi, vivacchiare in eterno e fingere che ci sia il sole quando il cielo è più nero della mezzanotte forse servirà a evitare il dissesto, non il tracollo dei servizi essenziali.