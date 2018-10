Domenica 7 Ottobre 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stiamo parlando di libertà. Qualcosa di grande e prezioso che le donne hanno scoperto da meno di un secolo. Diritti conquistati con fatica e ora messi in dubbio perfino a sinistra. Qualcosa che e’ caro a questo giornale, per la sua storia e le sue battaglie. Per tutto questo siamo grati a Carla Padovani. Anche chi non e’ d’accordo con lei deve riconoscere che grazie al caso Verona stiamo finalmente occupandoci di un silenzioso cambiamento. Ripeto: diritti conquistati faticosamente negli anni 70 non sono più al riparo.A Verona il consiglio comunale approva nella notte una mozione della Lega contro l’aborto: previsti finanziamenti ad associazioni pro-vita e al progetto “Culla segreta”. Vota a favore anche la capogruppo Pd Carla Padovani, cattolica, già uscita dai dem e passata per qualche tempo all’Udc, poi rientrata nel partito che ora la invita a dimettersi. Lei invoca libertà di coscienza e dice: «Non sono la sola a pensarla così nel mio partito». È grazie al suo voto che oggi stiamo riflettendo su un processo in atto da tempo ma largamente sottovalutato.Così come sull’immigrazione molti elettori del Pd hanno cominciato prima a sussurrare e poi a dichiarare apertamente «Mi sa che ha ragione Salvini», così anche sulla libertà di decidere che le donne si sono prese quaranta anni fa, ora si inizia a percepire qualche ripensamento. Ma se sulla questione migranti il cambiamento e’ anche frutto del realismo e del buon senso, come spiegare che la capogruppo dem si ritrovi sulle stesse posizioni della Lega e metta in dubbio il diritto della donna a decidere se avere o meno un figlio?Il fatto che sia cattolica spiega certo le sue convinzioni, ma come concilia Carla Padovani il voto alla mozione della Lega con l’idea di una donna libera e pari portata avanti in questi anni non solo dalla sinistra? Perché il punto è questo. Tutti d’accordo sul fatto che l’Italia ha una demografia preoccupante, ma è imponendo alle donne maternità indesiderate che si risale nel gap delle nascite?Le italiane non hanno “smesso” di fare figli perché dal 1974 una legge ha depenalizzato l’aborto. Hanno “smesso” di farli (o ne fanno di meno) perché vogliono, o vorrebbero, o devono, lavorare e se hai una famiglia numerosa nessuno ti da una mano. Né in casa né fuori una mano.I mariti italiani sono tra i meno collaboratovi d’Europa, e gli asili nido o le scuole a tempo pieno un miraggio del quale si discute da quaranta anni.Ecco il motivo della superbassa natalità italiana. Se si vuole modificare la tendenza è su questi due aspetti che bisogna intervenire: spiegare ai maschi italiani che il carico familiare si condivide e creare le condizioni per cui una mamma possa lavorare sapendo che i suoi figli sono curati e seguiti. Perché vogliamo che le donne abbiano un’indipendenza economica, vero? Vogliamo che partecipino e collaborino alla crescita del nostro Paese, giusto? Meglio porsele certe domande in tempi in cui, zitti zitti, più a livello locale che a livello dei media, sul fronte dei diritti certe certezze vengono messe in dubbio. Per ora ci limitiamo a rabbrividire se pensiamo che a qualcuno non dispiacerebbe un futuro alla “The Handmaid’s Tale”, la serie Tv che ci proietta in un mondo dove le donne sono appunto Handmaids, ancelle, private dell’indipendenza economica e addette solo alla riproduzione della specie. Quella è una realtà romanzesca, giusto? Il frutto della fantasia della grande scrittrice Margaret Atwood. Nessun padre, nessun fratello vorrebbe per sua figlia o per sua sorella una vita in cui non le sia concesso di decidere se avere o non avere figli. Se cercare e sperabilmente trovare un lavoro o invece restare a casaStiamo parlando di libertà. Qualcosa di grande e prezioso che le donne assaporano da poco. Meno di un secolo.Dice il senatore Simone Pillon, esponente della Lega: «L’articolo 1 della legge 194 del 1978 (quella che in Italia ha legalizzato l’aborto) stabilisce che l’interruzione volontaria di gravidanza non è mezzo di controllo delle nascite». Lo stesso articolo prosegue affidando allo Stato, alle Regioni e agli enti locali il compito di promuovere e sviluppare i servizi socio sanitari per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.Giusto. Ma ormai da anni il ricorso alla pillola del giorno dopo e una maggiore consapevolezza sta riducendo il numero degli aborti: in Russia sono diminuiti del 21 per cento, negli Usa anche. In Italia la cifra è rimasta stabile anzi negli ultimi tre anni tendeva a diminuire. Rispetto alle coetanee europee, per esempio e per fortuna, le ragazzine italiane hanno minori occasioni di provare il dolore, l’ansia e la vergogna, si la vergogna, di entrare in ospedale per abortire.Aiutare una donna a tenersi il suo bambino sarebbe certamente una svolta per un Paese che non ha mai fatto un piano per conciliare famiglia e lavoro. Ma sarebbe anche ora di smetterla di colpevolizzarle, le donne. La denatalità non è colpa nostra. E una donna che come Carla Padovani ha scelto di fare politica dovrebbe saperlo.