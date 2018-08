Diciotti, deciso sbarco per 16 migranti: due hanno la tubercolosi

Sedici migranti sbarcheranno immediatamente dalla nave Diciotti, ancorata al porto di Catania. Lo ha deciso l'ufficio di Sanità marittima di Catania, ordinando lo sbarco immediato di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno.



E mentre a bordo di nave Diciotti, ferma in porto a Catania con il suo carico di 150 migranti (in gran parte eritrei), arrivano gli ispettori del ministero della Sanità, continuano a muoversi le diplomazie. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini è intervenuto oggi mostrandosi ottimista: «Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore». La Diciotti è ferma in porto da cinque giorni.



Ispettori del ministero a bordo. Ispettori del ministero della Salute, medici dell'Usmaf e regionali stanno per salire su nave Diciotti per un controllo medico sul pattugliatore della Guardia costiera da 5 cinque ormeggiato nel molo di Levante con a bordo 150 migranti. Sull'imbarcazione intanto sono stati portati dei tappetini da notte, materiale per l'igiene intima e di prima necessità offerti dalla Croce rossa italiana che è presente sul molo. L'intervento degli ispettori nel ministero della sanità, secondo quanto si apprende, è stato chiesto dal comandante della nave Diciotti per una valutazione sanitaria medica e per verifica dei compiti di profilassi internazionale. Dal pattugliatore della Guardia costiera era stato «reiterata la richiesta di autorizzare lo sbarco dei naufraghi soccorsi per l'estrema criticità della situazione a bordo», come emerso da un report del centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (Mrcc Roma) costiera sulla situazione a Catania.

