«Ora schema Diciotti anche per il bilancio», il governo all'assalto Ue ma è incognita mercati

Lunedì 27 Agosto 2018, 07:30

Una volta chi stava al governo si guardava bene dall'annunciare solo il rischio di «un autunno caldissimo». Anche perchè l'espressione autunno caldo - coniata dal socialista Francesco De Martino - serviva per sintetizzare la valanga di scioperi e manifestazioni sindacali di mesi e mesi che portarono poi alla caduta - nell'estate del 69 - del governo Rumor. Ieri è stato invece il vicepremier e pluri ministro Luigi Di Maio ad evocare l'avvicinarsi di una stagione «caldissima» di lotte. Stavolta - ovviamente - non contro il governo e le sue promesse, ma contro «i poteri forti che ci stanno facendo la guerra in questo momento». Una teoria, quella dei «poteri forti», quasi metafisica. Certamente più pericolosa - a giudicare dall'allarme - di quella che evoca i rischi delle scie chimiche. Se non altro perchè - avverte il vicepremier - i «poteri forti» potrebbe determinare la composizione della manovra di bilancio e quindi non permettere che si facciano in un colpo solo la riforma della legge Fornero, la sterilizzazione delle clausole che permetterebbero all'Iva di salire, il reddito di cittadinanza e la flat tax.