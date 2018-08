Scontro sui migranti, Salvini avverte Conte: «Se sconfessato, lascio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 09:44

Già quaranta giorni fa, quando Matteo Salvini prese in ostaggio nel porto di Trapani la Diciotti, Sergio Mattarella si fece sentire. Era il 13 luglio e il Presidente chiese al premier Giuseppe Conte di mettere fine alla lunga telenovela dei migranti intrappolati sulla nave della Guardia costiera. Lo stesso ha fatto ieri.Conte, esattamente come a luglio, ha dato immediatamente rassicurazioni al capo dello Stato. E a palazzo Chigi, da cui è filtrata la notizia dell'intervento del Quirinale, a metà pomeriggio erano convinti di poter risolvere la questione entro la giornata. Con lo sbarco di tutti i 177 migranti trattenuti a bordo della solita Diciotti (questa volta ormeggiata al porto di Catania) e non solo dei 29 minori.