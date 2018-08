La nave Diciotti e l'ultimatum del Viminale: ripartizione tra i paesi Ue come regola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:00

Una provocazione dai toni forti. Un ultimatum per ottenere una reazione a livello europeo, lanciato nella speranza che il caso «Diciotti» si risolva nelle prossime ore, visto che le trattative avviate dalla Farnesina con l'Ue sarebbero in fase avanzata. E, soprattutto, per arrivare a regolamentare in modo fisso le ripartizioni dei migranti tra gli Stati dell'Unione. La linea di Matteo Salvini è netta: in mancanza di collaborazione da parte degli Stati membri i 177 migranti a bordo della nave della Guardia costiera italiana verranno riportati in Libia. Dal Viminale, in realtà, dicono di essere «certi che si arriverà a breve a una soluzione». L'affaire «Diciotti» diventa un banco di prova per testare la possibilità di intese a lungo termine a livello europeo. L'intenzione finale del Viminale è quella di arrivare a una ripartizione ex ante dei naufraghi. Cioè stipulare accordi fissi, invece di discutere caso per caso. Tra le carte in tavola che fa valere Salvini ci sono anche le trattative in corso con la Germania per le migrazioni secondarie e l'intesa da poco raggiunta sulla questione «Aquarius»: se non ci sarà una soluzione condivisa, le negoziazioni rischiano di saltare.