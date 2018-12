Ncc, il governo e i tassisti bloccano il servizio a Termini e Fiumicino

Dopo lo stralcio delle norme sul noleggio con conducente dalla manovra il governo, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, starebbe pensando a un decreto ad hoc di proroga dell'attuale quadro di norme per gli Ncc in attesa di un intervento più organico di riforma.

Pd: problema politico. Non un problema di copertura, ma «una scelta politica», perché «l'odore delle bandiere della Lega bruciate sta arrivando in queste stanze». Così il capogruppo Pd in commissione, Antonio Misiani, commenta la decisione del governo di stralciare dal maxiemendamento il comma sugli Ncc.



Tassisti bloccano Termini e Fiumicino. «Questo ulteriore colpo di scena è l'ennesima dimostrazione di un governo nella confusione più totale. Gli unici a trarne vantaggio sono gli abusivi e le multinazionali che stanno investendo sulla disarticolazione e deregolamentazione del servizio pubblico». Così il segretario di Unica Cgil taxi Nicola Di Giacobbe. Al grido di «nessun condono, nessuna proroga i tassisti romani hanno bloccato il servizio alla stazione Termini e all'aeroporto di FIumicino. »È inaccettabile quanto accaduto, la parola di Salvini e di Di Maio vale zero«, dicono riferendosi allo stralcio della norma sugli Ncc.

Salta, quindi, la norma su Ncc, contenuta nel maxiemendamento al ddl bilancio. A spiegarlo è il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia.