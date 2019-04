CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Aprile 2019, 10:09

Dice Gino Nicolais, scienziato di fama mondiale, già ministro e presidente del Cnr e ora alla guida del Campania Digital Innovation Hub (il network Industriali-Ance-Federico II per la trasformazione digitale delle aziende), che è ormai matura «anche a Napoli e in larga parte del Sud la svolta auspicata da Riccardo Varaldo» nell'editoriale pubblicato dal Mattino. E cioè che è possibile rilanciare il Mezzogiorno attraverso l'industria dell'innovazione a livello territoriale, mettendo un freno alla fuga dei cervelli e recuperando ben più significativi margini di competitività al sistema economico locale. «L'importante però avverte Nicolais è sviluppare modelli appropriati. Già molti anni fa si diceva, giustamente, che non si può utilizzare il modello di Londra anche per Napoli o per Bari. Il vero problema, non solo del Sud, è come dalla ricerca accademica si possa ottenere un prodotto commerciabile: non basta cioè costituire la start up, ma entrare nel processo di evoluzione dell'idea del ricercatore per portarla a un prodotto analizzabile da un investitore o da un'impresa. Questa è la priorità».«Assolutamente sì. Occorre un sistema che assuma la capacità di rischio per investire nel prodotto ma anche nelle stesse imprese. E oggi vedo che c'è molta più vivacità nel sistema imprenditoriale, anche a Napoli: ormai tutti si sono resi conto che il futuro non è nella riduzione dei costi di produzione o dei salari degli operai. Il futuro è nella competitività globale, ovvero nei prodotti innovativi».«Questo è vero ma è anche vero che le grandi imprese stanno facendo uno sforzo importante per offrire alle pmi i loro laboratori e uffici di ricerca e avviarle quanto meno alla conoscenza di ciò che vuol dire innovazione. Si punta cioè a creare un rapporto preferenziale tra grande e piccola impresa per il trasferimento di tecnologie. E questa è una svolta strategica».«Una dozzina, da Leonardo a Hitachi, da Scenari a Engeneering, quelle che ci hanno offerto la loro disponibilità attraverso l'Unione industriali. Per me si sta creando un sistema di dimostratore tecnologico: una pmi, ad esempio, che deve realizzare una sedia e non conosce la macchina tridimensionale manufacturing, può costruirla nel laboratorio messo a disposizione dalla grande impresa che già ne dispone e decidere poi in base a quest'esperienza di investire 300mila euro per acquistarla ex novo. Ma i campi di trasferimento tecnologico anche al Sud sono tanti, dai materiali all'aeronautica, all'Internet delle cose».