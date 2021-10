Mozione Pd: stop ai movimenti neofascisti. Il centrodestra ne propone una diversa

Il Pd presenta l'annunciata mozione per chiedere al governo di "sciogliere l'organizzazione neofascista Forza Nuova e le altre formazioni che si richiamano al fascismo" e si augura che tutte le forze politiche davvero democratiche la firminò. Ottiene il sì del M5s e un no sostanziale dall'intero arco del centrodestra che rilancia proponendo un'altra mozione. Come riferiscono fonti della Lega, «il centrodestra condanna le violenze senza se e senza ma ed è pronto a votare una mozione per chiedere interventi contro tutte le realtà eversive, non solo quelle evidenziate dalla sinistra. Ô quanto emerso da alcuni colloqui telefonici tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni». La leader di FdI: «Il Pd vuole scioglierci. La vera intenzione della sinistra è far fuori Fratelli d'Italia».

Telefonata per rinsaldare l'unità nel centrodestra. Come riferisce Forza Italia in una nota, «il presidente Silvio Berlusconi ha avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro della conversazione la condanna per le violenze perpetrate a Roma come a Milano, di ogni colore, a danno del sindacato e delle forze dell'ordine e la necessità di una posizione - unitaria - del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti parlamentari e dei ballottaggi».

