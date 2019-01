CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Gennaio 2019, 12:00

In nome del business, decine di calciatori rischiarono l'infarto perché la Fifa doveva far giocare le gare del Mondiale del 1994 a mezzogiorno, Negli Stati Uniti. Con una temperatura media di 35 gradi. Per consentire al resto del mondo di vedere i match in tv in orari comodi. E che dire di una Coppa del mondo, quella dell'edizione del 2022 che verrà, per la prima volta dopo 92 anni, giocata in Qatar nei mesi invernale e non a giugno e luglio come da tradizione? Dunque, nessuna meraviglia se Getano Micciché, il presidente della Lega di serie A, la Confindustria del calcio, alzi le barricate dinnanzi all'idea che certe gare a rischio (ovvero praticamente tutti i big match) possano non giocarsi in notturna, sotto i riflettori delle luci artificiali. Un ritorno al passato, perché per 4 anni, per esempio, Roma-Napoli si è sempre giocata di pomeriggio in seguito agli incidenti che causarono la morte di Ciro Esposito.