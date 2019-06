Gialloverdi divisi anche su Noa: M5S presenta una legge per l'eutanasia, no della Lega

Giovedì 6 Giugno 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 11:47

Ilpresenta una proposta per autorizzare l'si oppone e vuole limitare anche il testamento biologico. I temi etici dividono i gialli-verdi. E questo avviene sull'onda del caso, la ragazza olandese, la ragazza olandese che ha scelto di lasciarsi morire.I Cinque Stelle hanno scelto di presentare una proposta di legge per autorizzare l’eutanasia in Italia. Il partito di Salvini invece ha ascoltato il richiamo in arrivo dal mondo cattolico e ha subito mostrato la sua opposizione a ogni tentativo di approvare leggi di questo tipo, facendo girare una bozza persino restrittiva rispetto alla legge sul testamento biologico del 2017. Si è riunito il Comitato ristretto delle Commissioni Giustizia e Affari sociali dove la maggioranza sta lavorando a un compromesso che riguarderebbe solo il reato di aiuto al suicidio, escludendo completamente l’eutanasia vera e propria. La prossima settimana il testo base sarà in commissione ma un’intesa non sembra facile da raggiungere. Il 26 giugno è previsto l’approdo in aula.