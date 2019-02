Livorno, il sindaco 5 stelle di Livorno non si ricandida al secondo mandato

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2019 16:01

Filippo Nogarin, sindaco 5Stelle di Livorno dal 2014 non si ricandiderà alle elezioni comunali in programma in primavera. Nogarin intende candidarsi invece per le elezioni europee che si svolgeranno a maggio. Nogarin era diventato il primo sindaco non di sinistra o di centrosinistra nella storia di Livorno dal 1946 e il primo sindaco del Movimento 5 Stelle ad essere eletto in un capoluogo toscano. Sindacatura difficilissima, la sua, viste le difficoltà economiche di Livorno, le polemiche per il salvataggio della società di raccolta dei rifiuti e la complicata gstione dell'alluvione del 2017 durante la quale morirono 8 persone.