Nomine Rai, la Lega non cede: è battaglia su manager e direttori Tg

Giovedì 26 Luglio 2018, 10:30

Entro domani. Amministratore delegato e presidente della Rai. L'unica certezza - almeno sino a ieri sera - è il giorno entro il quale il governo darà al cda i due nomi che dovranno guidare l'azienda. Il lungo vertice notturno di martedì sera non ha sbloccato la partita e ieri è stato tutto uno smentire contrasti da parte dei due vicepremier Di Maio e Salvini: «Nessuno scontro», «nessun problema con il ministro Tria» a cui spetta proporre i nomi e «non abbiamo parlato dei tg». Eppure i due nomi ancora non escono e il motivo è che non c'è ancora accordo sull'ad perché non c'è intesa sul pacchetto di nomine interne alla Rai da affidare al nuovo amministratore delegato.