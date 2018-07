Match su Rai e nomine in scadenza, Di Maio tenta il rilancio sulla Lega e punta sulla Gabanelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 2 Luglio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 10:52

Per arginare la ruspa di Matteo Salvini, Luigi Di Maio scende in trincea. Il leader grillino ha intenzione di fare delle nomine in Rai e in Cassa depositi e prestiti l'argine per dimostrare che nel governo gialloverde con comanda solo il segretario leghista. I tempi sono stretti: il 13 c'è l'assemblea della Cdp e due giorni prima comincerà il valzer in Parlamento per i vertici di viale Mazzini.Dopo Beppe Grillo - che è tornato a minacciare giornalisti, programmi, testate Rai e non solo: «Una dichiarazione ad Agorà? Agorà la chiudiamo». «Il Foglio? Gli togliamo i finanziamenti». La7 e Canale 5, non avvicinatevi. Rai1, state molto attenti...» - Di Maio ha lanciato una sorta di manifesto per la tv pubblica nel suo ruolo di ministro allo Sviluppo con delega alle Comunicazioni: «Per l'azienda sarà fondamentale riuscire a rinnovarsi con nuove persone e nuove idee, inserendosi in una logica completamente diversa da quella seguita fino ad oggi. In Rai deve cominciare a trionfare il merito ed entrare aria nuova. Il primo passo è la fine della lottizzazione e la pretesa di avere editori». Il modello: «Una Netflix italiana», dalla tv on-demand americana.