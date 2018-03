Prima le foto e poi l'Iban: â€‹nasce il Senato delle matricole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Marzo 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 10:08

«Siamo in Senato o in tivvù?». Se lo chiedono, scherzosamente, alcune delle 207 matricole di Palazzo Madama - tante le new entry, più 38 ex deputati passati a Palazzo Madama e 53 riconfermati - perché uno dei commessi che accolgono i nuovi eletti sembra il sosia di Gene Gnocchi.In coda per fare la foto, e per poi avere il tesserino di senatore o di senatrice, forse nascono inciuci politici, o accordi generazionali, o magari amori. Di fatto, i due più giovani eletti a Palazzo Madama sono due quarantenni: un medico calabrese di Forza Italia - Marco Siclari, che si presenta così: «Avete presente quelle mappe del voto, in cui da Roma in giù si vede un solo puntino azzurro nell'uninominale per il Senato, perché hanno vinto dappertutto i 5 stelle? Ebbene, quell'unico puntino azzurro sono io» - e una grillina che non ha nulla di grillesco d'antan, zero polpacciotti, nessuna foga alternativa, look privo di poncho inti-illimano o spilletta No Tav e guarda caso M5S avrà gli uffici parlamentari che furono della Dc, ed è Giulia Lupo questa senatrice, ex hostess Alitalia, eletta a Fiumicino. «Ci siamo appena conosciuti con il collega berlusconiano e ci troviamo bene insieme», dicono all'unisono i due quarantenni di sponde politiche opposte.