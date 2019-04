CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Aprile 2019, 09:04

Le elezioni europee, il rischio che Forza Italia dopo un quarto di secolo di attività possa definitivamente sciogliersi e, nel mezzo, i veleni interni al partito che puntano l'indice contro il cosiddetto «cerchio magico» che circonda Berlusconi. A finire sul banco degli imputati negli ultimi giorni è Licia Ronzulli, accusata dalle truppe parlamentari forziste di aver convinto il leader di Fi a essere troppo accondiscendente nei confronti di Matteo Salvini. Nessuno chiede corse solitarie lontano dall'alleanza di centrodestra che nei mesi scorsi ha permesso alla coalizione di vincere le elezioni in cinque regioni, ma in molti premono affinché Berlusconi riesca a marcare maggiore distanza dal capo della Lega per non appiattirsi eccessivamente sulle linee del Carroccio finendo così nell'irrilevanza. Il pericolo per il partito è che dopo le elezioni europee, se Forza Italia non raggiungesse consensi vicini almeno al dieci per cento, ci sarebbe l'esodo verso la Lega e Fratelli d'Italia, ma soprattutto la definitiva cannibalizzazione da parte di Salvini che in questo modo potrebbe presentarsi alle prossime elezioni politiche senza chiedere l'appoggio dei forzisti tagliando definitivamente il cordone ombelicale con Berlusconi.