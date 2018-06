Via al governo gialloverde: tensioni sull'euro nel primo Consiglio dei ministri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 08:08

«Dimostrerò che non siamo dei marziani e il mio governo non è debole». Determinato ed emozionato. È questa la cifra del primo giorno da premier di Giuseppe Conte. Con un problema non da poco: dimostrare davvero di essere lui al comando e non un mero esecutore, come dicono dall'opposizione e Oltreconfine.La giornata di Conte, l'«avvocato difensore del popolo», comincia in verità a notte fonda in una pizzeria, quando è ormai trascorsa la mezzanotte. Allegro, il nuovo premier accetta le domande dei giornalisti. La risposta sono una serie di rassicurazioni: «Ci metterò grande forza, grande entusiasmo e determinazione. Voglio lavorare nell'interesse del Paese, degli italiani. Cercherò di fare massimo. L'Italia ha bisogno di fiducia, ha bisogno che si creino i presupposti per poter andare tutti fieri e orgogliosi di questo Paese».Quando alle dieci del mattino esce di casa (con l'immancabile taxi) per andare a incontrare il presidente della Camera Roberto Fico, Conte si descrive «emozionato», appunto. Ma mostra il piglio giusto quando, entrando a Montecitorio, si imbatte in una delegazione di lavoratori di Fedex-Tnt. Conte non allunga il passo, si avvicina alla transenna e si ferma a parlare: «Vi dovete fidare di tutti i ministri, abbiamo messo su una bella squadra. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro è Di Maio...». Della serie: tocca al leader grillino risolvervi il problema. I lavoratori non si scoraggiano: «Vi abbiamo messo in questo governo, vi abbiamo votato. E lei è un grande, è l'avvocato di tutti gli italiani». E Conte: «Non sono un grande, lo devo ancora dimostrare». E si infila nel portone di Montecitorio.