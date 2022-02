Obbligo vaccino agli over 50 e green pass, il governo pone la fiducia sul decreto legge

Sul cammino del governo Draghi è stato posto un altro ostacolo importante. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera per l'approvazione del Dl Covid, che stabilisce l'obbligo vaccinale anti-Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass. Il provvedimento è in prima lettura, dovrà quindi essere esaminato anche dal Senato e va approvato entro l'8 marzo.

Governo pone fiducia sul Dl Covid

Durante il suo intervento il ministro è stato contestato da esponenti dell'opposizione che hanno tentato di occupare i banchi del Governo lanciando anche fascicoli. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo dei lavori.