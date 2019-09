Migranti, Ocean Viking ancora in acque internazionali, Salvini: «Zingaretti chiede ingresso? Ottimo inizio»

La navedi Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta e ha chiesto aiuto a Italia e Malta. In un primo momento erano state salvate 5o persone, poi, due giorni fa, altre 34 soccorse dalla barca a vela 'Josefà a oltre 60 miglia dalle coste libiche.Ieri il trasbordo sulla Ocean Viking. Ieri il segretario del Pd Nicola Zingaretti aveva detto che la nave sarebbe dovuta entrare in Italia «senza se e senza ma». Una dichiarazione criticata dall'ex ministro Matteo Salvini. «Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il 'nuovò governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti», scrive su Twitter.