Il business Ong, l’accusa dei giudici Ue: miliardi di sovvenzioni senza trasparenza

Martedì 29 Gennaio 2019, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 07:00

A tenerle in vita sono le donazioni dei privati, delle aziende, le sovvenzioni istituzionali e le campagne di crowdfunding. Le ong vivono di questo, ma anche di tutti quei soldi che vengono stanziati dall’Unione europea e che rappresentano un giro di circa 11,3 miliardi di euro. Una fetta enorme di denaro che è stata pianificata dalla Commissione Ue nel periodo 2014-2017, la cui esecuzione è stata affidata direttamente alle organizzazioni non governative.LE IRREGOLARITÀ Il business si basa su progetti presentati e non sul soccorso in mare, ma ha fatto scattare l’allarme della Corte dei conti europea che, nella relazione presentata qualche giorno fa, ha rilevato parecchie irregolarità nelle «modalità con le quali i finanziamenti Ue attuati tramite Ong per gli aiuti umanitari e allo sviluppo, per la protezione dell’ambiente, la cultura e per altre finalità», vengono tracciate e indicate. Insomma, non c’è trasparenza e non è chiaro questi soldi dove vadano a finire, come vengano gestiti e anche a cosa vengano destinati.La Corte, infatti, avverte «che anche il sistema attualmente utilizzato per classificare le organizzazioni come ong non è affidabile e che la Commissione europea non dispone di informazioni sufficientemente dettagliate su come viene speso il denaro. Una simile mancanza di chiarezza si riscontra anche nei casi in cui i fondi dell’Ue sono erogati a Ong indirettamente, tramite organismi delle Nazioni Unite».E la questione non è da poco: senza voler contestare l’azione umanitaria e gli sforzi operativi dei volontari e di chi si spende sul territorio, è pur vero che di trasparenza ce n’è poca. A cominciare dalla natura delle organizzazioni. Infatti, aggiungono i giudici contabili europei che, «essendo l’assegnazione dello status di ong nel sistema contabile della Commissione basata su autodichiarazioni, ed essendo i controlli limitati, la classificazione di un’entità come ong risulta inattendibile». E ancora: «La selezione dei progetti diretti da ong è in genere trasparente, ma i diversi servizi della Commissione non gestiscono nel medesimo modo le sovvenzioni concesse da terzi, e le procedure di selezione delle ong applicate dagli organismi dell’Onu sottoposti ad audit non sono state sempre trasparenti». A questo si aggiunge che la Corte considera i sistemi dove vengono pubblicate le informazioni sui fondi, «limitati e indisponibili». «Per cinque dei sei progetti controllati - evidenziano - gli organismi delle Nazioni Unite non hanno pubblicato, o hanno pubblicato solo in parte, i contratti aggiudicati e la Commissione non ha controllato se detti organismi avessero rispettato tale obbligo».I controlli e le verifiche sembrano, dunque, impossibili da attuare. Così come è difficile conoscere i sostenitori. Il precedente governo aveva provato ad analizzare bilanci e finanziatori, ma ha dovuto rinunciare, perché non è riuscito ad avere notizie certe. Allora non c’è da meravigliarsi se a ogni occasione di contrasto, venga tirato fuori dai detrattori che, dietro l’attività di tanti volenterosi, si possano nascondere disegni destabilizzanti, come quelli che vengono attribuiti al miliardario George Soros che, con la sua Open society foundation, finanzia dai rom europei alle principali ong che, nel corso degli anni, sono state impegnate nei soccorsi nel Mediterraneo: Médecins sans frontières, Save the children, Moas, Jugend Rettet, Stichting Bootvluchting, Proactiva Open Arms, Sea-watch.org, Sea-Eye, Life boat. E c’è chi dice che la Osf avrebbe finanziato pure il comune di Lampedusa per accogliere i migranti.LA SQUADRA DI CALCIO Conferme, comunque, non ce ne sono. Di Sea Watch, l’ong che sta tenendo il ministro Salvini sotto pressione, si sa che è stata fondata nel 2014 da Harald Hoppner, il quale ha messo a disposizione 60 mila euro e ha comprato un vecchio peschereccio olandese insieme a un socio. Questo 5 anni fa. Ora l’organizzazione ha oltre alle due unità navali (una battente bandiera olandese e l’altra neozelandese), un aereo che ha il compito di pattugliare dall’alto il Mediterraneo. Impossibile conoscere la provenienza dei soldi. Con un curiosità: tra i partner di Sea Watch e di Life Boat spicca la Fc St.Pauli, una società sportiva di Amburgo, che è stata la prima squadra a vietare l’ingresso allo stadio ai tifosi di destra.