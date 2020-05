Open Arms, Salvini: «La Giunta ha stabilito che ho fatto il mio dovere»

Matteo Salvini esulta su Facebook dopo il voto della giunta del Senato al processo per il caso Open Arms. «La giunta del Senato ha votato stabilendo che Salvini ha fatto il suo dovere, ha agito per interesse pubblico e non privato», afferma Salvini in diretta.

«Conte - aggiunge Salvini - lasci perdere i 60mia spioni ma pensi ai 70mila rovinati dalle banche che ancora oggi aspettano i rimborsi e che sia fatta giustizia a meno che qualcuno non usi il virus per tenere sotto controllo gli italiani. Essere un popolo di spiati anche no».

