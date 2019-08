Open Arms, si muove l'Europa: sei paesi pronti ad accogliere i migranti

Venerdì 16 Agosto 2019, 13:34

Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna accoglieranno i 147 migranti a bordo della Open Arms. Lo ha annunciato una portavoce della Commissione europea. «Sei Paesi membri sono pronti a dimostrare solidarietà e a partecipare alla redistribuzione dei migranti a bordo della nave» della ong spagnola, ha detto Vanessa Mock, durante il briefing di mezzogiorno.La portavoce ha ricordato che «la scorsa settimana la Commissione europea è stata impegnata in contatti intensi e siamo grati per la cooperazione» da parte dei sei Paesi. L'esecutivo di Bruxelles, ha sottolineato, «è pronto a fornire coordinamento e supporto operativo sul terreno non appena ci sarà richiesto e vuole che si trovi una soluzione per lo sbarco delle persone».Mock ha ribadito che «la situazione delle persone bloccate in mare per giorni e settimane è insostenibile» e ha rinnovato l'appello della Commissione ai Paesi membri perché si trovino «con urgenza soluzioni sostenibili e prevedibili» per permettere il rapido sbarco dei migranti in modo che ricevano le cure di cui hanno bisogno. «Questa - ha sottolineato - non è responsabilità di uno o due stati membri, ma dell'intera Europa».