Più Europa e Calenda contro Orban: «Omofobo e antieuropeo con i soldi Ue»

Colpisce soprattutto che i nazionalisti si prostrino davanti al leader di una nazione straniera grande come una regione italiana!!! Se dovete fare i nazionalisti almeno la dignità nazionale! Perbacco. https://t.co/GOz9jBWxqj — Carlo Calenda (@CarloCalenda) February 6, 2020

Più Europa eall’offensiva. Contro chi? Contro. O meglio: contro il centrodestra italiano orbanizzato, follemente innamorato del premier ungherese. I radicali di Più Europa attaccano così: «Omofobo e illiberale, antieuropeo con i soldi dell’Ue. Si oppone alla ripartizione dei migranti, facendo ricadere il carico sul nostro paese. Ma è l’idolo di #Meloni, #Berlusconi e #Salvini, che fanno a gara ad accreditarsi con #Orban, venuto in visita in Italia».L’assist dei radicali e l’Azione! (così si chiama il suo movimento) di Calenda: «Colpisce soprattutto che i nazionalisti nostrani si prostrino davanti al leader di una nazione straniera grande come una regione italiana!!! Se dovete fare i nazionalisti almeno la dignità nazionale! Perbacco». Intanto però Orban è tornato a Budapest tutto contento del trattamento ricevuto quaggiù e anche il premier Conte, pur non essendo ascrivibile al fronte sovranista, lo ha accolto con tutti gli onori. Verrebbe da dire che non c’è nulla di bipartisan in Italia tranne Viktor, ma almeno Calenda resiste.