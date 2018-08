Orban, vertice a Milano con Salvini: «È il mio eroe, l'unico che ferma i migranti»

Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala più dura in Europa. Un meeting che turba il Movimento cinquestelle, nei giorni scorsi impegnato a sottolineare che si tratta di un appuntamento politico e non istituzionale. L'incontro nella sede della prefettura di Milano è iniziato poco dopo le 17. Orban è arrivato in perfetto orario indossando una cravatta verde.



Orban:

Con il ministro dell'Interno Matteo Salvini «voglio fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe». Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orbàn, uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. «È un mio compagno di destino - ha aggiunto - sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei condividere con lui. Ho questa sensazione», ha concluso Orbàn.

In Italia «come amico ho Berlusconi, gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini questa volta». Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. «"Appoggi il fatto che io incontri Salvini?" - ha detto di aver chiesto a Silvio Berlusconi - "Certo", mi ha risposto lui», ha concluso il premier magiaro.



L'Ungheria viene attaccata dall'Europa perché noi abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi. L'Ungheria è la prova del fatto che i migranti in terraferma possono essere fermati e qui arriva la missione di Salvini. Lui dovrebbe dimostrare che questi migranti possono essere fermati anche via mare». Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn, a Milano. «Fino ad ora nessuno dei politici si è assunto questo compito, né in Portogallo, né in Spagna né in Francia. È il primo politico nel Mediterraneo che si è assunto questa responsabilità», ha concluso

Martedì 28 Agosto 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 17:44

