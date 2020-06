Pd, lite social tra Orlando e Gori sui consensi. Il vice segretario: «Astuzia cambio di leadership». Il sindaco: «Dem al 19%, un disastro»

Lite social, anche in politica. Duro botta e risposta su twitter tra il vicesegretario Pd Andrea Orlando e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. A Orlando che definiva «astuzia» parlare di cambio di leaderhip in questa fase risponde Gori: «L'ultimo sondaggio Swg dà il Pd al 19%, 4 punti sotto le Europee, al livello del disastroso risultato del marzo 2018, il peggiore di sempre. Nel frattempo la destra si è rimescolata (ma è sempre vicina al 50%). I 5 Stelle si sono dimezzati ma il Pd non ha guadagnato nulla. Vedi tu». Il vicesegretario dem gli ribatte: «Scissioni? Comunque vedrai dopo questo dibattito aperto così (c'è stata una direzione pochi giorni fa) e in questo momento (nel pieno della manovra economica più difficile della storia recente) che balzo in avanti!».

