La configurazione astrologica di questa domenica elettorale precede di qualche minuto la Luna Nuova, in una sorta di incerto preludio che tiene l’Italia, e non solo, col fiato sospeso. Nel cielo prevalgono gli elementi aria e terra: gravità e leggerezza si fronteggiano in un dialogo quasi impossibile. Nel grafico planetario c’è qualcosa di molto enfatico che sembra incoraggiare il populismo. Potrebbe favorire l’affidarsi a credenze illusorie, forse addirittura con la consapevolezza che di illusioni si tratta. Il quadrato tra Marte e Nettuno tende a creare un clima propizio alla contrapposizione di credenze diverse. Fortunatamente il trigone nei segni di terra dovrebbe garantire la stabilità ed evitare impennate pericolose.

Silvio Berlusconi

(Milano, 29 settembre 1936 alle ore 6:30, Sole e Ascendente in Bilancia)

Acqua e aria sono gli elementi che governano il cielo di nascita di Silvio Berlusconi, che alla nota agilità nel giocare con la natura liquida delle emozioni unisce l’aspetto frivolo dell’aria. Il personaggio a cui si consacra si avvale dell’arsenale sentimentale della Bilancia e del suo brio di seduttore. Il tema natale è caratterizzato da una capacità non comune di affabulatore, che gli consente di assumere di volta in volta nuove identità con le quali estendere la propria influenza.

Indubbiamente la presenza questa domenica di un folto drappello di pianeti nei pressi del suo Sole e dell’Ascendente farà sì che il 25 sera di lui si parli molto. I voti di Forza Italia potranno costituire un tassello decisivo ma difficilmente gli astri gli conferiranno la piena vittoria a cui anela. Il quadrato di Plutone alla posizione natale di Venere rischia di far traballare il personaggio con cui si identifica. Sarà in grado di riproporsi in una nuova metamorfosi? Anche Marte viene a destabilizzarlo, inserendo tensioni e ostilità a cui difficilmente potrà sottrarsi.

Carlo Calenda

(Roma, 9 aprile 1973 alle ore 2:45, Sole in Ariete, Ascendente in Acquario)

Nel cielo di Carlo Calenda all’impeto passionale del fuoco si aggiunge la libertà dell’elemento aria, che non si sposa con nessuno. All’irruenza di questo Ariete indocile e poco tollerante, si aggiunge l’opposizione tra Sole e Urano, che lo istiga a fare di testa sua, a volte anche a proprio discapito. Per lui è difficile mediare, perfino con se stesso.

Il cielo di questo 25 settembre lo obbliga a confrontarsi con le asperità dell’elemento terra, elemento che nel suo tema di natività non ospita neanche un pianeta. Se ne potrebbe forse desumere che per lui sarà difficile trovare la sintonia che convince gli elettori. In questa domenica elettorale poco dopo la chiusura dei seggi sarà luna nuova, simbolo dell’inizio di una nuova fase per il paese. Osservando il cielo di Calenda sembra difficile che il capitale di seduzione con cui alle comunali di Roma aveva saputo convincere molti elettori a votarlo faccia nuovamente breccia. Ma Giove, il pianeta della fortuna, tocca la Luna e Plutone e qualche punto in più del previsto potrebbe regalarglielo.

Giuseppe Conte

(Volturara Appula, 8 agosto 1964 alle ore 2:30, Sole in Leone, Ascendente in Cancro)

Nel cielo di Giuseppe Conte prevale l’elemento acqua, elemento liquido che prende la forma del contenitore che lo ospita. Grazie alla capacità di fare leva sui sentimenti, l’acqua lo rende idoneo a coinvolgere, soprattutto se in chiave emotiva. Ritroviamo valori analoghi nella congiunzione di Sole e Luna in quadrato a Nettuno, signore degli oceani, configurazione che fa di lui un giocoliere abile nel destreggiarsi con gli ideali. Ma nel tema dell’avvocato del popolo troviamo anche un lato molto più pratico, di abile comunicatore, legato alla congiunzione di Urano, Mercurio e Plutone in Vergine.

In armonia con il suo tema di nascita, per lui il cielo del 25 settembre prefigura pronostici ambivalenti. Nettuno gli promette un successo più ampio di quanto annunciato e anche Giove sembra inclinare il fato a suo favore. Dal canto suo, Saturno opposto alla Luna potrebbe creare un’ipoteca sulla sua popolarità, a meno che non descriva un freno alla spendibilità del potere che ottiene. Peraltro, anche Urano sembra annunciare un cortocircuito imprevisto.

Enrico Letta

(Pisa, 20 agosto 1966 alle ore 19:40, Sole in Leone, Ascendente in Acquario)

Acqua e fuoco prevalgono nel cielo di Enrico Letta, due elementi che si contraddicono a vicenda. Numerosi gli indizi di una continua lotta con sé stesso nel tentativo di consolidare una sicurezza che teme costantemente di perdere. Sembra quasi frenato dal dubbio di non essere all’altezza, come se peccasse di severità con sé stesso nel cercare di superare una paura di cui fatica a liberarsi. Esiste un’altra anima di Letta, più trasgressiva, ironica e disinvolta, ma il suo severo senso di responsabilità raramente le concede la parola.

Per Letta, i transiti di questa domenica sono difficili: il quadrato tra Plutone e la Luna rischia di metterne seriamente in crisi la popolarità, che peraltro non è il suo forte. Urano, il pianeta più brusco e inaspettato, darà uno scossone al suo personaggio, qualcosa sembra incrinarsi. Saturno congiunto all’Ascendente promette più frustrazioni che successi, seppure essendo per lui un pianeta amico potrebbe essergli d’aiuto. È vero che Giove e Nettuno sembrano prospettare risultati più positivi, ma Nettuno ha sempre qualcosa di illusorio.

Giorgia Meloni

(Roma, 15 gennaio 1977 alle ore 18:00, Sole in Capricorno, Ascendente in Leone)

Nel cielo di Giorgia Meloni predominano fuoco e terra, due elementi che uniti creano una forza dirompente, ma arida e dura. Saturno congiunto all’Ascendente in Leone e quadrato a Urano conferma il suo approccio intransigente e rigido, compensato da una notevole abilità tattica. Colpisce la congiunzione di Marte e Mercurio in quadrato a Plutone: la sua comunicazione ha qualcosa di violento, come se la considerasse un’arma.

In questa scadenza elettorale, l’aspetto più netto è il transito di Plutone in congiunzione al Sole, che descrive un periodo in cui il carisma e il magnetismo che esercita sono davvero particolarmente forti. E infatti la crescita inarrestabile del suo potere personale ne ha fatto la protagonista della campagna. Ritroviamo poi il quadrato tra Saturno e Urano, già presente alla nascita, che viene ora a toccare soprattutto Giove, ossia il successo. Non si direbbe che una configurazione così ruvida e burrascosa confermi gli annunci dei sondaggi, sembrerebbe possibile qualche sorpresa. Anche se Marte in opposizione a Nettuno potrebbe far pensare alle adunate oceaniche…

Matteo Salvini

(Milano, 9 marzo 1973 alle ore 22:50, Sole in Pesci, Ascendente in Scorpione)

Nel cielo di nascita di Matteo Salvini, come in quello di Berlusconi, prevale, insieme all’acqua, l’elemento aria. Una rappresenta la carica di impulsività sui cui ha sempre fatto leva nella comunicazione, l’altra il desiderio di mondanità. In questo contesto relativamente morbido si inseriscono aspetti planetari disarmonici. In particolare, il quadrato tra Marte e Urano, insieme a quello tra Sole e Saturno, descrive un temperamento che si forgia e si struttura attraverso lo scontro e la tensione.

Per il voto, il transito di Giove in opposizione a Plutone potrebbe favorire la crescita del suo potere personale. Ma c’è come una forzatura e la situazione potrebbe sfuggirgli di mano. Altri aspetti sembrerebbero invece autorizzare previsioni più cupe. Urano e Saturno formano una configurazione dissonante con la Luna: la popolarità di cui si è finora fregiato rischia seriamente di incrinarsi, fino forse a infrangersi. Il margine di manovra è ristretto, anche perché il transito va a toccare direttamente il settore della carriera. In queste circostanze, Nettuno in congiunzione con Mercurio potrebbe agire su di lui come uno tsunami.