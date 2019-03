Ostia, Virginia Raggi al retake del Canale dei Pescatori: «Più impegno nel curare le spiagge»

Virginia Raggi ha partecipato a Ostia, indossando anche la pettorina, all’operazione “Bella Roma Retake”, organizzata presso il Canale dei Pescatori. Oltre duecento volontari coordinati dalla referente di Retake Roma Ostia, Leandra Gargiulo, erano impegnati nella pulizia del verde e nella riverniciatura delle ringhiere nel tratto terminale del canale, a ridosso del Borghetto dei Pescatori.

La sindaca di Roma ha promesso

iù impegno nella cura del verde e delle spiagge

Domenica 31 Marzo 2019, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 13:03

alla vigilia dell'inizio della nuova stagione balneare. La Raggi si è presentata a Ostia in compagnia del suo cagnolino Puffo. «Sono qui per riconoscere l’impegno dei cittadini attivi. Abbiamo creato con non poche difficoltà l’Ufficio coordinamento Decoro che serve proprio per creare un ponte tra l’amministrazione e quei cittadini che si danno da fare per la loro città»