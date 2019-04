«Fascisti! Fascisti!»: botte ​a due ragazzi, uno è della Lega Foto

Venerdì 26 Aprile 2019, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 14:16

Aggressione nella notte del 26 a Padova , all'una e mezza, nei pressi di un bar in pieno centro storico: due giovani sono stati pestati da una decina di coetanei al grido di "Fascisti, Fascisti". Devastato anche il locale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia.A riferire il fatto Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, senatore della Lega. «Ieri abbiamo ascoltato tante belle parole. Oggi, purtroppo, parlano i fatti. Questa notte un gruppo di codardi ha aggredito e picchiato due ragazzi, uno dei quali è della Lega, al grido "fascisti, fascisti". I fatti si sono svolti in un bar di Padova, in via Gritti, verso l’una. Uno degli aggrediti è finito al pronto soccorso con un orecchio tumefatto. A entrambi va la mia assoluta solidarietà. Confido che le Forze dell’Ordine riusciranno ad individuare i responsabili. Padova sarà libera, quando i violenti non avranno spazi e non potranno godere della simpatia di qualche politico locale».