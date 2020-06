Caso Palamara, l'Anm non ascolterà il pm. Oggi il verdetto sulla sua espulsione

Luca Palamara non sarà ascoltato dall'Associazione nazionale magistrati. lo ha deciso il Comitato direttivo centrale dell'Anm all'unanimità respinto la richiesta del pm romano. Ora il parlamentino delle toghe dovrà pronunciarsi sulla richiesta del collegio dei probiviri di espellerlo dall'Anm, di cui in passato Palamara è stato presidente. ​Palamara aveva chiesto giovedì di essere sentito dal Cdc per poter chiarire. L'audizione può avvenire solo davanti al collegio dei probiviri, dinanzi al quale Palamara non si è mai presentato. «Mi è stato negato il diritto di parola. Nemmeno nell'Inquisizione», ha commentato Luca Palamara.

Per i probiviri, Palamara, avrebbe violato il codice etico dei magistrati. La contestazione è legata alla famosa riunione all'hotel Champagne tra Palamara, cinque consiglieri del Csm (che si sono poi dimessi) e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del procuratore di Roma, intercettata nell'ambito dell'inchiesta di Perugia, dove il magistrato è indagato per corruzione. Una riunione in cui si parlò - secondo l'accusa - di una strategia per danneggiare uno dei candidati ed enfatizzare invece il profilo professionale di un altro dei concorrenti. Sarebbe la prima volta che viene adottata una sanzione così severa per un ex numero uno dell'associazione.

I legali del pm (Roberto Rampioni e Benedetto Marzocchi Buratti) puntano su alcuni file audio per cercare di depotenziare, in parte, le accuse contro Palamara. Audio però che la procura di Perugia non ha ancora consegnato ai difensori del magistrato e che gli avvocati hanno potuto solo ascoltare senza acquisirli. Per i legali ci sarebbero due telefonate rilevanti. La prima, l'otto maggio del 2019, tra il deputato Pd Cosimo Ferri e Palamara. Conversazione in cui i due si danno appuntamento per un incontro allo Champagne. E aver intercettato questa chiacchierata avrebbe dovuto impedire la successiva intercettazione da parte degli inquirenti, che possono ascoltare conversazioni di parlamentari solo se casuali.



In secondo luogo, sempre per Buratti e Rampioni, ci sarebbe stato un errore di trascrizione di una intercettazione: «si vira su Viola» come procuratore capo a Roma, avrebbe detto il deputato Luca Lotti per gli investigatori. «Vedo che si arriva a Viola» sostengono abbia detto Lotti, i due avvocati dopo aver ascoltato l'intercettazione. Sulla vicenda pesa anche il monito durissimo di Sergio Mattarella, che presiede il Csm. Il presidente della Repubblica ha parlato, giovedì, di «un'ampia diffusione della grave distorsione sviluppatasi intorno ai criteri e alle decisioni di vari adempimenti nel governo autonomo della magistratura». «La magistratura deve impegnarsi a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini - ha aggiunto -, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca». Un messaggio chiaro anche all'Anm: «È il momento di dimostrare, con coraggio, di voler superare ogni degenerazione del sistema delle correnti per perseguire autenticamente l'interesse generale ad avere una giustizia efficiente e credibile». «Un discorso molto bello e appassionato, anche se molto duro - ha spiegato il numero uno dell'Anm Luca Poniz . Anche il presidente ha però ricordato che le indagini sono state fatte da magistrati su altri magistrati». Anche per gli ex consiglieri del Csm coinvolti nella vicenda dell'hotel Champagne si prospettava il rischio dell'espulsione. La maggior parte di loro ha presentato le dimissioni dall'Anm mentre Paolo Criscuoli ha depositato istanza di ricusazione. Per Ferri, in aspettativa, è stato chiesto il non luogo a provvedere perché non più socio dell'Anm, non avendo più versato le quote associative da quando è stato eletto alla Camera.

