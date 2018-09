Una prima battaglia per adesso l’ho vinta. Mi sono molto battuto per far capire ai miei colleghi in parlamento che sospendere l’obbligo vaccinale era sbagliato. Il governo adesso in commissione sanità ci comunica che ritira il decreto sui vaccini. Ecco ora per me ha un senso stare in Parlamento

Mercoledì 5 Settembre 2018, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 16:45

» questo il post su Facebook del deputato del Pd e medico napoletano Paolo Siani, che anticipa i movimenti del governo sui vaccini.