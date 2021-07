Parità di genere, la ministra Bonetti al laboratorio #Femministi a Roma

La ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, la senatrice Emma Bonino, l’ex ministro Peppe Provenzano e il fondatore di Base Italia Marco Bentivogli chiuderanno il primo ciclo di lezioni di “Femministi! - Laboratorio per un altro genere di politica”, la scuola di formazione rivolta a dirigenti politici uomini, promossa e sostenuta da +Europa con i fondi del 2x1000 e partecipata, per ora, anche da PD, Azione, Verdi, Italia Viva, M5S e Lista Sala.

L’appuntamento è per domani 9 luglio 2021 (ore 16.30) a Roma, nella sede dell’Istituto Luigi Sturzo (via delle Coppelle, 35), sia in presenza che in streaming.

In apertura dei lavori, è prevista la performance della comica e influencer Teresa Cinque, che spiegherà perché “agli uomini conviene essere femministi”. A seguire, il vicedirettore di Repubblica Francesco Bei intervisterà la ministra Bonetti, mentre i leader politici saranno sollecitati dai moderatori Metis Di Meo e Carlo Pastore a sminare il campo da alcune parole chiave della parità di genere come quote, stereotipi, meritocrazia e genere.

Al termine, saranno consegnati 10 riconoscimenti per la parità di genere. Tra i premiati, la direttrice del Giornale Radio Rai e Radio1 Rai Simona Sala per la promozione della campagna “No Women No Panel - Senza donne non se ne parla” e l’europarlamentare dei Verdi tedeschi Alexandra Geese, attivamente impegnata tra i movimenti italiani per la parità in politica.