Oltre 120mila sterline all'anno: sono i parlamentari italiani i più pagati al mondo

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:30

Una mossa per recuperare i consensi perduti, ma anche la risposta ad una richiesta di equità assai avvertita dai cittadini. Il rilancio della proposta di tagliare gli stipendi dei parlamentari di Di Maio e Di Battista serve per lanciare un messaggio alla pancia degli elettori grillini, ma ha il suo fondamento nell'evidenza che gli onorevoli italiani sono i più pagati. Tra indennità, diaria, e rimborsi, in media sei volte e mezzo più di un elettore e, talvolta superando, i 16mila euro mensili. Un parlamentare riesce a portare a casa il 60 per cento in più rispetto alla media dei colleghi europei. Secondo uno studio inglese sono gli italiani i veri «Paperoni»: guidano la classifica con 120.546 sterline annue, seguiti da Australia (117.805), Usa (114.660), Canada (100.166) e Norvegia (87.964).