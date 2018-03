Parlamento, è stallo sui vertici: M5S non parla con Berlusconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Marzo 2018, 07:02 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 07:07

Oggi prende il via la XVIII legislatura con l'elezione dei presidenti delle due Camere. Ma la prova del fuoco ci sarà domani. Oggi al Senato nelle prime due votazioni FI, Pd e probabilmente anche gli altri partiti voteranno scheda bianca per l'elezione del presidente del Senato. Dalla terza si comincerà a fare sul serio.Alla vigilia le posizioni appaiono essenzialmente tattiche con il risultato di aver bloccato le trattative. «I nomi usciranno solo se ci sarà un incontro tra i leader altrimenti il centrodestra andrà con Romani al Senato e Giorgetti alla Camera», dettano a sera da FI, assicurando di parlare anche a nome della Lega. Matteo Salvini però frena: «una presidenza va a M5S». Luigi Di Maio non intende sedere allo stesso tavolo con Silvio Berlusconi. E rilancia: «Il leader del centrodestra è Salvini, siamo disposti a parlare con lui». Una mossa per stanare il leader leghista o un assist? «Gli elettori hanno legittimato Di Maio e non Berlusconi, non siamo disposti noi a legittimarlo», tagliano corto i vertici del Movimento escludendo un Nazareno bis.