di Antonio Menna

Che deve succedere ancora a Ponticelli per farci capire che in interi pezzi di città la camorra fa sostanzialmente quello che gli pare? Esplodono bombe nella notte, come in Ucraina. Sibilano proiettili di giorno, come in una città assediata. E di conflitti si tratta, ma tutti interni ai clan. Una faida che dovremmo quasi, paradossalmente, ringraziare perché è solo in queste circostanze che ci accorgiamo che ormai la...