Giovedì 15 Agosto 2019, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2019 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Penso sia difficile. Siamo giunti a questo punto per i troppi no. Un governo non può restare ostaggio per sempre. Non si può tenere bloccata l'Italia intera per colpa di questo atteggiamento. E la Campania, con i suoi problemi, ne è l'esempio: occhio al nodo rifiuti, dove il ministro Sergio Costa più volte ha ribadito di essere contrario ai termovalorizzatori. Meglio quindi andare al voto. Invece ecco che all'orizzonte vedo giochini e trattative».«Dopo averla votata tre volte, la Lega era già pronta a dire un altro sì. Bisogna invece chiedere al presidente della Camera Fico perché ha voluto postecipare la discussione alla sfiducia».«Nella legge era già previsto che la riforma entrasse in vigore successivamente. Piuttosto io trovo curioso che ora si schieri a favore del taglio il Pd, che prima si era sempre schierato contro».