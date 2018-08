L'asse sovranista imbarazza M5S, rebus Europee: «Dove andiamo?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 07:00

Alla vigilia, il Movimento lo aveva derubricato a semplice incontro tra leader politici, privo di rilievo istituzionale. Ma quando il summit milanese si conclude, nel quartier generale pentastellato si respira un forte disagio. La probabile alleanza disegnata da Orban e Salvini in vista delle prossime Europee è arrivata per certi versi inaspettata, a dispetto del chiaro altolà lanciato ieri da Luigi Di Maio. Che ora dovrà rivedere in corsa i piani europei a Cinque Stelle, a caccia di nuovi possibili compagni di destino con i quali proseguire le battaglie del Movimento dai banchi del prossimo Parlamento europeo dove le forze sovraniste rischiano di fare cappotto.