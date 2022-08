di Amedeo Lepore

Per uno dei maggiori economisti mondiali, Paul Krugman, il salvataggio dell’euro, dieci anni orsono, ha fatto di Mario Draghi “il più grande banchiere centrale della storia”, più di due presidenti della Fed quali Paul Volcker e Ben Bernanke. Una condizione di assoluto prestigio e autorevolezza. Che è stata la motivazione principale per la sua scelta come capo di un governo di unità nazionale, in...