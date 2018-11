Pd, Minniti si candida: Renzi diserta e pensa a un nuovo partito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Novembre 2018, 09:00

Renzi? Assente. Guerini? Assente. Lotti? Assente. Minniti? Quasi assente, si è fatto vedere un quarto d'ora e se n'è andato. All'appello dell'ultima assemblea nazionale, la più importante, quella che doveva decidere candidature e iter congressuale, le assenze erano vistose, pesanti, i silenzi assordanti, le presenze silenti. «Se qui a tanti viene a mancare il collante dell'antirenzismo si sentono persi, il mio amico Gentiloni, se non ha più il dàgli a Renzi, che ci sta a fare con Zingaretti?», la spiegazione di Bobo Giachetti, quello che in passato poteva dire le cose che il leader Renzi non poteva. «E' chiaro, plasticamente chiaro, senza Matteo questo partito evapora, è evanescente», conclude Giachetti allargando le braccia, proprio mentre si avvicina Dario Franceschini che coglie al balzo la discussione e fa: «D'accordo, al momento sembriamo così, ma voglio ricordare che l'elettorato è altamente fluttuante e la Lega, data per morta non so quante volte, oggi risulta il primo partito, e ben vitale, direi».