Pd, l'ultimo treno passa dagli ex scali ferroviari

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00

Per non finire su un binario morto, il Pd che sarà si affida alle stazioni ferroviarie. Nel bel mezzo della Festa nazionale dell'Unità di Ravenna, il governatore Nicola Zingaretti, unico candidato ufficiale per il momento alla segreteria, lancia una grande mobilitazione per i prossimi 5 e 6 ottobre nella Capitale. Sarà «un grande incontro, un momento di serietà, impegno e di allegria per ricominciare a inventare il futuro».Il luogo prescelto per l'assalto al cielo dovrebbe essere l'ex scalo ferroviario di San Lorenzo, noto alla movida romana come Ex Dogane. Luogo già frequentato da Zingaretti per altre iniziative politiche nelle settimane scorse. E da questo scenario molto metropolitano - come ha scritto ieri su Huffington - Zingaretti chiama a raccolta la sinistra, le associazioni, i sindacati immaginando «una grande piazza dei nostri bellissimi comuni quando si ha bisogno di parlare, discutere, mobilitarsi». Poi continuerà con incontri in tutto il Paese.