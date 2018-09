Pd, il ritorno di D'Alema: se da Renzi si passasse a Zingaretti non resterei indifferente

Venerdì 7 Settembre 2018, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 15:54

«Se ilpassasse dall'essere il partito di, che dice ai lavoratori che è contro i sindacati, a favore del lavoro precario, all'essere il partito di, io non sarei indifferente ad un cambiamento di questo tipo». A dirlo, presidente della fondazione di cultura politica Italianieuropei, ospite alla festa de «La Sinistra» organizzata a Reggio Calabria.LEGGI ANCHE«Zingaretti - ha aggiunto - è uno che dice che bisogna ricostruire una sinistra, anche una unità della sinistra. E forse non è un caso che lo stesso giorno in cui noi abbiamo perduto le elezioni in Italia, Zingaretti le ha vinte nel Lazio. Prendendo seggio per seggio centomila voti in più di quelli che il centrosinistra ha preso nella stessa tornata politica. Vuol dire che gli elettori hanno saputo distinguere tra il Pd di Renzi alla guida del Paese e Zingaretti. Questo qualcosa ci deve dire. Ci dice che la sinistra può riguadagnare terreno se torna ad essere quella forza che rappresenta il mondo del lavoro ed i cittadini più deboli. È una strada difficile, ma c'è».