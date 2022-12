Non è riuscito a resistere più di una ventina di giorni tra gli 87 saggi del comitato costituente del Pd. E, con una lettera privata al segretario Enrico Letta, lo scrittore Maurizio De Giovanni ha deciso di mollare l'incarico in questo momento delicatissimo per il Pd.

Strappi? Fratture? I retroscena abbondano ma alla fine la decisione del papà del commissario Ricciardi è legata ad una questione di metodo: non crede che un organismo così pletorico di quasi 90 persone, vista l'urgenza, possa riuscire concretamente a riscrivere la «carta dei valori e dei principi» del nuovo Pd. È la sintesi della lettera anticipata dal sito del Corriere del Mezzogiorno ieri mattina.



De Giovanni, chiamato a partecipare dall'ex ministro Roberto Speranza di cui è amico, dall'inizio aveva espresso i suoi dubbi. Anzi sin dalla prima riunione (che poi se ne sarebbero tenute in totale appena due). «C'è già stata una corposa riunione, in presenza e da remoto, del comitato costituente per il Pd, che è durata tre ore abbondanti e in cui hanno parlato non più di una dozzina di persone. Ma il difetto - raccontava ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora il 5 dicembre scorso - starebbe nel metodo: non credo sia possibile trovare in tempi brevi la convergenza totale di 87 persone di estrazione diversa». Per De Giovanni non si sarebbe dovuto andare «oltre la ventina e avrei chiesto solo a persone esterne, per produrre un documento snello, di una decina di pagine. Personalmente ho dei forti dubbi sulla concretezza del processo».

Dubbi che invece di diradarsi si sono invece, via via, sedimentati diventando un macigno. Così l'altro giorno questi concetti, gli stessi di due settimane fa, li ha esplicitati direttamente al segretario nazionale in una lettera privata per motivare il suo addio. Niente veleni o rancori quindi nonostante qualcuno ventilasse di un rapporto incrinato con i vertici Pd e lo scrittore per la sua prefazione al libro di Paola De Micheli, candidata proprio alla segreteria dem. Come se si fosse rotto un rapporto di terzietà sulla contesa dem. Niente di tutto questo, invece. Solo il non credere a queste pletoriche riunioni (spesso da remoto) in cui non parlavano che una decina di persone. Una sorta di autodafé democrat diventato non digeribile per De Giovanni che ha preferito comunicarlo direttamente a Letta (che però, per ora, non avrebbe risposto).



Intanto ieri irrompe Gianni Cuperlo nella contesa del suo partito. «Lo ammetto, potrei candidarmi alla segreteria del Pd. Spero non sia una colpa. Non ho ancora sciolto la prognosi, è cosa talmente seria da rifletterci, e non da solo. Non è una strategia per accendere i riflettori su di me, chi mi conosce sa che non è quello il mio peggior difetto. Casomai il contrario», spiega l'ex presidente dem, Gianni Cuperlo. Nel caso sarebbe una ritorno sul ring visto che il deputato democrat si era già cimentato nella corsa nel 2013 contro Matteo Renzi. Un'era geologica fa, quando il renzismo affossò definitivamente la vecchia guardia di Bersani e company. Tanto che a gennaio del 2014 il politico triestino, in contrasto con la linea del segretario sulla legge elettorale, si dimette pure da presidente. Ci ritenterà? Vedremo.

Per ora Cuperlo dice di apprezzare «che ci siano due donne in campo. Stimo tutti e tre, ma la sinistra in questi anni è stata opposizione nel partito, e ha delle cose importanti da dire».