Pd e Lega, nuovi nomi per (non) cambiare: il parere degli esperti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 2 Settembre 2018, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 1994, anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, le regole del marketing si applicano anche alla politica. Da qui il valore del brand, la forza della leadership, il peso della comunicazione. In questi giorni, il tema è tornato di grande attualità. Per motivi diversi, la Lega e il Pd stanno pensando di cambiare nome. Su quali effetti possano esserci sul corpo elettorale gli analisti appaiono divisi. Ad accomunarli, come prevedibile, la certezza che i democratici siano messi peggio dei leghisti che sono al Governo con il M5S e sembrano dettare l'agenda ogni santo giorno.